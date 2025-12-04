С 15 декабря в Орловской области запретят торговлю пиротехникой

Оперштаб Орловской области введет временный запрет на продажу пиротехнических изделий с 15 декабря. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности при проведении праздничных новогодних мероприятий, уточнили власти. Сколько именно будет действовать запрет, не раскрывается.

«Нам нужно дать возможность Минобороны работать без сбоев, чтобы не создавать ложные условия для работы ПВО. Вражеских БПЛА, которые взрываются в воздухе, хватает, поэтому надеюсь, что большинство жителей отнесутся к мерам серьезно и с пониманием»,— сказал губернатор Андрей Клычков.

Запрет на торговлю пиротехническими изделиями в этом году вводился в Орловской области дважды: с 1 по 14 января и с 21 апреля до 11 мая.

Кабира Гасанова