В Воронежской области обнаружили два погребения эпохи бронзы

В Новохоперском районе Воронежской области археологи местного ООО «Центр охранных археологических исследований» (принадлежит Ивану Федюнину и Максиму Крючкову) обнаружили и изучили два погребения катакомбной культуры эпохи бронзы (III тыс. до н.э.). Об этом сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия.

Специалисты извлекли из погребений останки двух людей. В них также обнаружили по одному лепному сосуду. Кроме того, в одном из погребений находились две медные подвески. Все находки планируют отправить в Новохоперский районный краеведческий музей.

В ходе раскопок было изучено 3,6 тыс. кв. м на территории выявленного объекта культурного наследия «Одиночный курган 3 у д. Ивановка Новохоперского района».

Месяц назад стало известно об обнаружении еще одного погребения эпохи бронзы в Новохоперском районе Воронежской области.

Алина Морозова