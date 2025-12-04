«Первоград» хочет построить в Курске ЖК «Соловьиный» за 2,4 млрд рублей

Воронежское ООО «Специализированный застройщик (СЗ) "Мир"» (входит в ГК «Первоград» Эдуарда Сорокина) планирует построить в Курске жилой комплекс (ЖК) «Соловьиный» на восемь многоквартирных домов. Стоимость работ оценивается в 2,39 млрд руб., следует из проектных деклараций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект ЖК «Соловьиный» группы компаний «Первоград»

Фото: ДОМ.РФ Проект ЖК «Соловьиный» группы компаний «Первоград»

Фото: ДОМ.РФ

Проект предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию восьми домов со второго квартала 2028 года по первый квартал 2030 года. Здания будут выполнены с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов. В них разместится 640 одно- и двухкомнатных квартир площадью от 14,55 до 71,27 кв. м. Общая жилая площадь составит 30,8 тыс. кв. м. Инфраструктура ЖК на собственном участке площадью 4,3 га будет включать 344 парковочных места и восемь детских площадок. В каждом доме предусмотрен грузовой лифт. Застройщик планирует озеленение в рамках строительства.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Мир"» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в 2023 году. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Эдуард Сорокин, которому также в разных долях принадлежит 29 компаний в области строительства. Выручка ООО за 2024 год не раскрывается, чистая прибыль — 1 тыс. руб. По собственным данным, в портфеле ГК «Первоград» помимо ЖК «Соловьиный» четыре проекта в стадии строительства — три из них в Воронеже, еще один — в Московской области. В стадии проектирования еще два проекта в Воронеже.

В конце сентября стало известно, что ООО «Специализированный застройщик "Курский квартал"» (рязанское ГК «Мармакс» Юрия Юрова) планирует построить в Курске четвертую очередь жилого комплекса «Чувства» за 3,8 млрд руб.

Подробнее о московском проекте ГК «Первоград» — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова