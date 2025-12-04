Мизулина: ВСУ планировали ракетный удар по Белгороду во время концерта Shaman

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала отмену запланированных 3 и 4 декабря концертов певца Ярослава Дронова (Shaman) в Белгороде. По ее словам, в во время выступления ВСУ якобы планировали совершить ракетный удар по дворцу культуры (ДК) «Энергомаш», где планировалось выступление. Об этом госпожа Мизулина написала в своем Telegram-канале.

«Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали. Позже информация о возможном теракте подтвердилась. Была объявлена ракетная опасность, ВСУ планировали ударить в момент исполнения на сцене гимна России. Слава Богу, что благодаря работе местных властей, МЧС России и Минобороны удалось избежать трагедии. Ведь билеты на два концерта были полностью проданы, а это свыше двух тысяч человек»,— заявила госпожа Мизулина.

Мэр Белгорода Валентин Демидов 3 декабря сообщил об отмене всех запланированных в течение трех дней мероприятий в ДК «по техническим причинам». Shaman в своем Тelegram-канале заявил, что концерты отменены из-за готовившихся провокаций ВСУ. Исполнитель пообещал, что деньги за билеты будут возвращены, а сам он еще приедет в Белгород.

В Белгороде певец должен был выступать в рамках сольной программы «Победа!», гастрольный тур включает свыше 100 выступлений в регионах России. Накануне господин Дронов вместе со своей супругой Екатериной Мизулиной посетили Курск, где певец выступил перед вынужденными переселенцами.

Ульяна Ларионова