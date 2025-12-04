Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мизулина: ВСУ планировали ракетный удар по Белгороду во время концерта Shaman

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала отмену запланированных 3 и 4 декабря концертов певца Ярослава Дронова (Shaman) в Белгороде. По ее словам, в во время выступления ВСУ якобы планировали совершить ракетный удар по дворцу культуры (ДК) «Энергомаш», где планировалось выступление. Об этом госпожа Мизулина написала в своем Telegram-канале.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали. Позже информация о возможном теракте подтвердилась. Была объявлена ракетная опасность, ВСУ планировали ударить в момент исполнения на сцене гимна России. Слава Богу, что благодаря работе местных властей, МЧС России и Минобороны удалось избежать трагедии. Ведь билеты на два концерта были полностью проданы, а это свыше двух тысяч человек»,— заявила госпожа Мизулина.

Мэр Белгорода Валентин Демидов 3 декабря сообщил об отмене всех запланированных в течение трех дней мероприятий в ДК «по техническим причинам». Shaman в своем Тelegram-канале заявил, что концерты отменены из-за готовившихся провокаций ВСУ. Исполнитель пообещал, что деньги за билеты будут возвращены, а сам он еще приедет в Белгород.

В Белгороде певец должен был выступать в рамках сольной программы «Победа!», гастрольный тур включает свыше 100 выступлений в регионах России. Накануне господин Дронов вместе со своей супругой Екатериной Мизулиной посетили Курск, где певец выступил перед вынужденными переселенцами.

Ульяна Ларионова

Фотогалерея

Как ВСУ массово атаковали беспилотниками приграничные регионы РФ 14 августа

Предыдущая фотография
Запущенные ВСУ беспилотники в четверг, 14 августа, несколько раз атаковали центр Белгорода. Удары начались в районе 7 утра

Запущенные ВСУ беспилотники в четверг, 14 августа, несколько раз атаковали центр Белгорода. Удары начались в районе 7 утра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как минимум четыре раза БПЛА ударили в районе здания правительства Белгородской области

Как минимум четыре раза БПЛА ударили в районе здания правительства Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Только в центре Белгорода в результате утренних ударов пострадали три человека. Рядом со зданием правительства загорелась машина (место пожара — на фото). Местного жителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу №2

Только в центре Белгорода в результате утренних ударов пострадали три человека. Рядом со зданием правительства загорелась машина (место пожара — на фото). Местного жителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу №2

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате атаки украинских беспилотников был поврежден кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, об этом сообщил он сам во время пресс-конференции

В результате атаки украинских беспилотников был поврежден кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, об этом сообщил он сам во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В здании правительства есть разрушения на первом и последнем этажах. Из него были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких оперативных дежурных

В здании правительства есть разрушения на первом и последнем этажах. Из него были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких оперативных дежурных

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Всего в регионе за четверг, по предварительным данным, после ударов ВСУ ранено девять мирных жителей, в том числе ребенок. Погиб житель села Пристень Валуйского округа Белгородской области, чей автомобиль был атакован дронами

Всего в регионе за четверг, по предварительным данным, после ударов ВСУ ранено девять мирных жителей, в том числе ребенок. Погиб житель села Пристень Валуйского округа Белгородской области, чей автомобиль был атакован дронами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Белгород после атаки ВСУ 14 августа. Окна в жилом доме, заклеенные скотчем для защиты от ранений осколками стекла

Белгород после атаки ВСУ 14 августа. Окна в жилом доме, заклеенные скотчем для защиты от ранений осколками стекла

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Центр Белгорода вокруг здания правительства области и Соборной площади большую часть четверга был оцеплен военными, сотрудниками полиции и ГИБДД

Центр Белгорода вокруг здания правительства области и Соборной площади большую часть четверга был оцеплен военными, сотрудниками полиции и ГИБДД

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В Белгороде после ударов ВСУ закрыли несколько крупных торговых центров, парков и спорткомплекс. Как пояснил на пресс-конференции Вячеслав Гладков, ТРЦ будут закрыты до субботы включительно. На тот же срок прекращают работу уличные торговля и общепит

В Белгороде после ударов ВСУ закрыли несколько крупных торговых центров, парков и спорткомплекс. Как пояснил на пресс-конференции Вячеслав Гладков, ТРЦ будут закрыты до субботы включительно. На тот же срок прекращают работу уличные торговля и общепит

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Расположенные в зданиях кафе (за редким исключением на фото) остались открыты — предполагается, что во время атак в них смогут укрыться горожане от беспилотников. Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Расположенные в зданиях кафе (за редким исключением на фото) остались открыты — предполагается, что во время атак в них смогут укрыться горожане от беспилотников. Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Также в центре Белгорода укранские дроны повредили крыши многоэтажки, частного дома и торгового объекта. В одном из многоквартирных домов загорелся балкон. В соседнем доме были окна на нескольких этажах. Осколки посекли шесть автомобилей

Также в центре Белгорода укранские дроны повредили крыши многоэтажки, частного дома и торгового объекта. В одном из многоквартирных домов загорелся балкон. В соседнем доме были окна на нескольких этажах. Осколки посекли шесть автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из-за атаки губернатор Вячеслав Гладков сначала отменил пресс-конференцию, которая планировалась на утро четверга, затем все же решил провести встречу с журналистами, но чуть позднее в этот день

Из-за атаки губернатор Вячеслав Гладков сначала отменил пресс-конференцию, которая планировалась на утро четверга, затем все же решил провести встречу с журналистами, но чуть позднее в этот день

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«С утра максимально ведется огонь по зданию правительства, сейчас, пока к вам ехал, к нам прилетело на последний этаж, очень сильное повреждение, все там, и первый этаж, и мой кабинет, и третий этаж,— сказал господин Гладков журналистам.— Это удар по гражданскому объекту. Там не было военных. Очевидно, что удар был нанесен исключительно с целью устрашения гражданского населения»

«С утра максимально ведется огонь по зданию правительства, сейчас, пока к вам ехал, к нам прилетело на последний этаж, очень сильное повреждение, все там, и первый этаж, и мой кабинет, и третий этаж,— сказал господин Гладков журналистам.— Это удар по гражданскому объекту. Там не было военных. Очевидно, что удар был нанесен исключительно с целью устрашения гражданского населения»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Понимаем, что противник будет пытаться нанести удары по пунктам управления — прежде всего, гражданской власти»,— подчеркнул губернатор

«Понимаем, что противник будет пытаться нанести удары по пунктам управления — прежде всего, гражданской власти»,— подчеркнул губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Следующая фотография
1 / 18

Запущенные ВСУ беспилотники в четверг, 14 августа, несколько раз атаковали центр Белгорода. Удары начались в районе 7 утра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как минимум четыре раза БПЛА ударили в районе здания правительства Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Только в центре Белгорода в результате утренних ударов пострадали три человека. Рядом со зданием правительства загорелась машина (место пожара — на фото). Местного жителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу №2

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате атаки украинских беспилотников был поврежден кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, об этом сообщил он сам во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В здании правительства есть разрушения на первом и последнем этажах. Из него были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких оперативных дежурных

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Всего в регионе за четверг, по предварительным данным, после ударов ВСУ ранено девять мирных жителей, в том числе ребенок. Погиб житель села Пристень Валуйского округа Белгородской области, чей автомобиль был атакован дронами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Белгород после атаки ВСУ 14 августа. Окна в жилом доме, заклеенные скотчем для защиты от ранений осколками стекла

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Центр Белгорода вокруг здания правительства области и Соборной площади большую часть четверга был оцеплен военными, сотрудниками полиции и ГИБДД

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В Белгороде после ударов ВСУ закрыли несколько крупных торговых центров, парков и спорткомплекс. Как пояснил на пресс-конференции Вячеслав Гладков, ТРЦ будут закрыты до субботы включительно. На тот же срок прекращают работу уличные торговля и общепит

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Расположенные в зданиях кафе (за редким исключением на фото) остались открыты — предполагается, что во время атак в них смогут укрыться горожане от беспилотников. Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Также в центре Белгорода укранские дроны повредили крыши многоэтажки, частного дома и торгового объекта. В одном из многоквартирных домов загорелся балкон. В соседнем доме были окна на нескольких этажах. Осколки посекли шесть автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из-за атаки губернатор Вячеслав Гладков сначала отменил пресс-конференцию, которая планировалась на утро четверга, затем все же решил провести встречу с журналистами, но чуть позднее в этот день

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«С утра максимально ведется огонь по зданию правительства, сейчас, пока к вам ехал, к нам прилетело на последний этаж, очень сильное повреждение, все там, и первый этаж, и мой кабинет, и третий этаж,— сказал господин Гладков журналистам.— Это удар по гражданскому объекту. Там не было военных. Очевидно, что удар был нанесен исключительно с целью устрашения гражданского населения»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Понимаем, что противник будет пытаться нанести удары по пунктам управления — прежде всего, гражданской власти»,— подчеркнул губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Белгород в первые минуты после утренней атаки ВСУ 14 августа

Фото: t.me / vvgladkov

Смотреть