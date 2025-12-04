Николай Скоков освобожден от должности главы тамбовского УМВД

По указу президента РФ Владимира Путина генерал-майор Николай Скоков освобожден от должности главы тамбовского управления МВД. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте федерального ведомства. Региональное управление в качестве врио начальника указало полковника Алексея Соломатина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Скоков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Николай Скоков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Вся информация размещена на сайте»,— ответили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе на просьбу прокомментировать назначение.

Господин Соломатин родился в 1962 году в Пичаевском районе Тамбовской области, закончил ПГУАС по специальности «промышленное и гражданское строительство» и АНО ВО «РосНОУ» (юриспруденция), а также высшие курсы МВД СССР в Саратове по линии БХСС. В органах внутренних дел работает с 1987 года. С декабря 2009 года занимал руководящие должности в УМВД по Тамбовской области: от замначальника по экономической безопасности до начальника полиции.

Николай Скоков возглавлял управление с февраля 2018 года. До него пост занимал генерал-майор Юрия Кулика, перешедший на аналогичную должность в Нижний Новгород. Примечательно, что в течение полугода, пока должность была вакантной, ее также в должности врио занимал Алексей Соломатин.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова