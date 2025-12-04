Главные новости за 4 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Московский арбитражный суд рассматривает и уже удовлетворил ряд исков Министерства обороны РФ к петербургскому АО «НПО “Завод “Волна”» на общую сумму 173,7 млн рублей. Претензии связаны с задержками поставок в рамках государственного оборонного заказа.

По итогам ноября в РФ было зарегистрировано 4113 новых автомобилей Solaris, собранных на «Автозаводе АГР» (бывшая площадка Hyundai) в Петербурге. По информации Автостата, это второй случай, когда марке за месяц удалось реализовать в стране больше 4 тыс. автомобилей.

Председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова оштрафовали на 1500 рублей за демонстрацию экстремистской символики (ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ). Поводом для составления протокола стала публикация политика в социальной сети, где он выразил соболезнования родным и близким Алексея Навального в связи с его гибелью.

В Санкт-Петербурге подготовили постановление губернатора Александра Беглова о продлении запрета на запуск дронов до конца 2026 года. Документ появился на странице антикоррупционной экспертизы Смольного.

Сотрудники правопорядка задержали 42-летнего бригадира по ремонту железнодорожных путей, которого подозревают в расправе над гражданином одного из государств Восточной Азии. Тело иностранца с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в декабре 2003 года во дворе дома 18 по улице Марата.

В Санкт-Петербурге бывшего депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского (признан иностранным агентом) оштрафовали на 15 тыс. рублей. Причиной привлечения к ответственности стало интервью.

Предложение коммерческих объектов в Северо-Западном федеральном округе продолжило рост. При этом Петербург и Ленобласть, формирующие три четверти рынка СЗФО, демонстрируют наиболее яркую динамику. Здесь особенно заметно увеличение выбора складских помещений: предложение к аренде выросло на 55%, а к продаже — на 36%.