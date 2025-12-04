Запрет на запуск беспилотников в Петербурге продлят до конца 2026 года

В Санкт-Петербурге подготовили постановление губернатора Александра Беглова о продлении запрета на запуск дронов до конца 2026 года. Документ появился на странице антикоррупционной экспертизы Смольного.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Действующая версия постановления вводит запрет на запуск беспилотников до 31 декабря 2025 года. В случае подписания нового распоряжения ограничения будут продлены до 31 декабря 2026 года.

Контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернаторов Бориса Пиотровского, Кирилла Полякова и Игоря Потапенко.

Татьяна Титаева