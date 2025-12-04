Главу «Яблока» Николая Рыбакова оштрафовали за пост памяти Навального

Председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова оштрафовали на 1500 рублей за демонстрацию экстремистской символики (ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ). Поводом для составления протокола стала публикация политика в социальной сети, где он выразил соболезнования родным и близким Алексея Навального в связи с его гибелью. Ранее в Петербурге ответственность за посты с фото оппозиционера вменили трем депутатам и одному активисту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Административный протокол в отношении господина Рыбакова рассмотрел Выборгский районный суд Петербурга. Судья согласилась с доводами заявителей, что в публикации в соцсети «ВКонтакте» от 16 февраля 2024 года содержится экстремистская символика. Сам Николай Рыбаков в разговоре с «Ъ» заявил, что не считает изображение Алексея Навального запрещенным.

Отметим, что граждане, привлеченные к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП, лишаются права участвовать в выборах в течение года. Защита намерена обжаловать решение суда.

«Они пытаются не пускать меня на предстоящие выборы в Госдуму. Очевидно, что за юридическими формулировками кроется желание группы чиновников лишить меня участия в избирательной кампании. И главное, какой формальный повод? Соболезнования детям и родителям умершего человека. Если передо мной ставят выбор — остаться человеком или баллотироваться, то для меня ответ очевиден»,— прокомментировал решение господин Рыбаков.

Ранее аналогичную статью вменили петербургскому депутату от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаилу Амосову, депутату от КПРФ из Ленинградской области Ивану Апостолевскому, а также петербургскому правому активисту, экс-кандидату в ЗакС и в муниципальные депутаты Савве Федосееву.

Интересно, что в ответе от МВД России и Минюста РФ на запрос адвоката Алексея Калугина, защищающего интересы господина Федосеева, говорится, что изображение Алексея Навального не является символикой или атрибутикой какой-либо экстремистской организации.

Полина Пучкова