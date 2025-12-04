Полиция раскрыла убийство мигранта в Петербурге спустя 22 года

Сотрудники правопорядка задержали 42-летнего бригадира по ремонту железнодорожных путей, которого подозревают в расправе над гражданином одного из государств Восточной Азии, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Тело иностранца с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в декабре 2003 года во дворе дома 18 по улице Марата. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), однако преступление не удалось раскрыть по горячим следам.

Спустя 22 года правоохранителям удалось восстановить картину случившегося. Расправу учинили участники националистической группировки, действовавшей в начале нулевых. Задержанному предъявили обвинения, суд отправил его под стражу на срок до 2 февраля.

Андрей Маркелов