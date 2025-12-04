Предложение офисных площадей в аренду в Петербурге увеличилось на 36%

Технологическая платформа «Авито Недвижимость» представила данные за 2025 год, согласно которым предложение коммерческих объектов в Северо-Западном федеральном округе продолжило рост. При этом Петербург и Ленобласть, формирующие три четверти рынка СЗФО, демонстрируют наиболее яркую динамику. Здесь особенно заметно увеличение выбора складских помещений: предложение к аренде выросло на 55%, а к продаже — на 36%. Спрос на покупку складов также уверенно прибавил 29%.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В других сегментах рынка Северной столицы тренды различаются. Активность сместилась в сторону аренды, которую предприниматели в 9 случаях из 10 выбирали для складов и офисов. Предложение офисных площадей в аренду увеличилось значительно (+36%), однако спрос на них слегка снизился. Наибольшим интересом, как и в розничной торговле, пользовались компактные помещения площадью до 100 кв. м. Инвестиционный рынок, по данным IBC Real Estate, после двух пиковых лет проходит нормализацию: объем вложений в недвижимость Петербурга в 2025 году составил 74 млрд рублей.

Эксперты ожидают, что текущие тенденции сохранятся и в 2026 году. Рост предложения, отчасти связанный с переносом сроков ввода новых проектов, будет сдерживать резкий рост ставок. В NF Group прогнозируют, что арендные ставки на склады останутся стабильными, а в офисном сегменте возможен умеренный рост из-за низких объемов нового строительства. Ключевыми трендами будущего года станут усиление позиций маркетплейсов, рациональное потребление и точечное развитие ритейлеров.

Андрей Маркелов