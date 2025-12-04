Экс-депутата-иноагента Вишневского оштрафовали за интервью нежелательной организации

В Санкт-Петербурге бывшего депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского (признан иностранным агентом) оштрафовали на 15 тыс. рублей. Причиной привлечения к ответственности стало интервью, уточнили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе фракции «Яблоко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Признанный иностранным агентом экс-депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский

Бывший парламентарий 20 декабря 2023 года дал интервью на YouTube-канале «Голос. За честные выборы». Ресурс связывают с движением «Голос» (движение включено в реестр иноагентов). Движение считают связанным с работой Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) (признано Генпрокуратурой нежелательной организацией).

Василеостровский районный суд прежде уже рассматривал обстоятельства дела. В августе прошлого года экс-депутата оштрафовали на 15 тыс. рублей. Тогда Борис Вишневский (признан иноагентом) оспорил решение. Третий кассационный суд общей юрисдикции в октябре частично удовлетворил требования бывшего члена петербургского ЗакСа и вернул иск для пересмотра.

Татьяна Титаева