Главные новости за 2 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Утром 2 декабря в воздушном пространстве на юге Псковской области нейтрализовали беспилотник. В связи с опасностью работу мобильного интернета ограничили. Жертв и разрушений нет.

В связи с капитальным ремонтом эскалатора с 5 декабря изменится режим работы вестибюля станции метро «Балтийская». С 08:10 до 09:20 вход в вестибюль будет закрыт, с 17:00 до 19:00 — ограничен. При необходимости возможна корректировка указанного интервала. Работы продлятся до 27 февраля 2026 года.

При оплате парковки в Санкт-Петербурге пятью способами предупредили о возможных затруднениях. Сбой связали с DDoS-атаками.

Киностудия «Ленфильм» в течение полугода перейдет из федеральной собственности в собственность Петербурга. В тексте документа уточняется, что процедура передачи активов необходима для «развития кинопроизводства» в России.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков назначил исполняющим обязанности министра строительства, ЖКХ и энергетики Александра Меньшикова. Глава региона подписал соответствующий указ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова в Санкт-Петербурге. Для этого преобразуют ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего генерального директора ООО «Норманн-Холдинг» Владимира Смирнова к 9,5 годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб составил более 3,38 млрд рублей. С учетом зачета времени содержания под стражей наказание признано отбытым, и Смирнов был освобожден в зале суда.

В Петербурге приняли закон о расширении программы ДМС для госслужащих. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов. Все расходы на реализацию инициативы будут осуществляться из средств бюджета города.

Концертный комплекс на Ново-Адмиралтейском острове будет проектировать компания из Китая. На реализацию проекта планируют потратить 1 млрд долларов США.