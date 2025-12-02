Меньшикова назначили и. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков назначил исполняющим обязанности министра строительства, ЖКХ и энергетики Александра Меньшикова. Глава региона подписал соответствующий указ.

Фото: Страница главы Республики Карелия Артура Парфенчикова в соцсети «ВКонтакте»

Господин Парфенчиков сообщил о назначении Александра Меньшикова на должность на странице в социальной сети «ВКонтакте». Новый и. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики имеет степень магистра по направлению подготовки «Строительство», а также высшее образование по специальности «юриспруденция».

Александр Меньшиков с декабря 2021 года руководил ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», а также работал в МВД республики, управлении федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, СУ СКР Карелии.

Татьяна Титаева