Ведерников сообщил о сбитом беспилотнике в Псковской области

Утром 2 декабря в воздушном пространстве на юге Псковской области нейтрализовали беспилотник, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в мессенджере Max. В связи с опасностью работу мобильного интернета ограничили. Жертв и разрушений нет.

«Напоминаю: ни в коем случае нельзя подходить к упавшим БПЛА и их обломкам. Они могут быть опасны!»— написал господин Ведерников.

Примерно в это же время об опасности БПЛА сообщал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. На текущий момент режим воздушной опасности сохраняется только в Кингисеппском районе 47-го региона.

UPD: в 9:30 объявлен отбой воздушной опасности в Ленобласти.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что утром 1 декабря в небе над Киришами сбили четыре БПЛА. Из-за атаки жители региона и Петербурга весь день наблюдали проблемы с работой мобильного интернета.

Андрей Маркелов