ДМС для госслужащих в Петербурге будет распространяться и на родственников
В Петербурге приняли закон о расширении программы ДМС для госслужащих. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов. Все расходы на реализацию инициативы будут осуществляться из средств бюджета города.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Теперь с 1 января 2026 года право на добровольное медицинское страхование за счет городского бюджета получат не только сами чиновники, но и члены их семей.
Нововведение коснется сотрудников Смольного, депутатов Заксобрания и их помощников, а также лиц, замещающих государственные должности, включая губернатора. Ранее бюджетом, как правило, оплачивалось только страхование для самих служащих.