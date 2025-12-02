Экс-главе «Норманн-Холдинга» вынесли приговор по делу о хищении 3,38 млрд рублей

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего генерального директора ООО «Норманн-Холдинг» Владимира Смирнова к 9,5 годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), разбирательства по которому шли более пяти лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава строительной компании «Норманн» Владимир Смирнов, подозреваемый в мошенническом хищении средств дольщиков во время заседания Выборгского районного суда в 2019 году.

По версии следствия и суда, с 2014 по 2018 год Смирнов, занимая руководящие должности в структурах группы «Норманн» — единственного участника компаний «Норминфо» и «Норманн ЛО», — привлек денежные средства дольщиков для строительства жилых комплексов «Десяткино 2.0» и «На Заречной». Следствие установило, что обвиняемый не имел намерения и реальной возможности выполнить обязательства в предусмотренные договором сроки и использовал поступившие средства не по назначению.

Объекты недвижимости дольщикам переданы не были, деньги им не вернули. Общий ущерб, причиненный 2506 участникам долевого строительства, составил более 3,38 млрд рублей.

Подсудимый вину не признал. С учетом зачета времени содержания под стражей наказание признано отбытым, и Смирнов был освобожден в зале суда.

Артемий Чулков