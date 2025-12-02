Концертный комплекс на Ново-Адмиралтейском острове спроектирует подрядчик из КНР

Концертный комплекс на Ново-Адмиралтейском острове будет проектировать компания из Китая. Об этом заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, отвечая на вопрос «Делового Петербурга» в ходе пресс-конференции.

По словам господина Костина, строительством с большой вероятностью также займется иностранная компания. Концертный комплекс будет двухзальным и иметь конвертируемую сцену. Кроме того, в нем хотят разместить оркестровую яму, чтобы давать оперу и балет. На реализацию проекта планируют потратить 1 млрд долларов США.

Сейчас объекты на Ново-Адмиралтейском острове находятся в плачевном состоянии, отмел банкир. Все производство «Адмиралтейских верфей» с этой территории переместят на основную часть предприятия, несколько корпусов оставят, как дань старине.

На прошлой неделе стало известно, что рядом с концертным комплексом ВТБ планирует возвести жилье. В проекте, включающем объекты жилой застройки, дошкольного, начального и среднего общего образования, а также поликлинику, заявлена ориентировочная площадь в 17 га.

Артемий Чулков