Часть способов оплаты парковки в Петербурге работает со сбоями из-за DDoS-атак

При оплате парковки в Санкт-Петербурге пятью способами возможны затруднения. Это связано с DDoS-атаками, заявили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Может не получиться оплатить парковку через SMS, банковской картой через приложение «Парковки Санкт-Петербурга», портал parking.spb.ru, «Сбер» и Telegram-бот возможны затруднения

Оплата доступна с парковочного счета в «Парковки Санкт-Петербурга», если он пополнен заранее, приложение «Парковки России» и паркоматы.

Артемий Чулков