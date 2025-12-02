В Анапе готовят к проектированию казачий военно-патриотический центр «Застава»

Территорию будущего казачьего военно-патриотического центра «Застава» в хуторе Чекон осмотрели исполняющая полномочия мэра Анапы Светлана Балаева, руководство городского Совета и представители районного казачьего общества. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проект объекта выходит на стадию подготовки документации.

Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Концепция центра предполагает строительство учебного, административного, спального и спортивного корпусов, столовой, тира и часовни, а также зоны для размещения палаточного лагеря. Планируется реконструкция существующего футбольного поля с оборудованием тренажерной площадки и легкоатлетической зоны. Отдельным элементом станет специализированное здание-тренажер для отработки штурмовых навыков. Пропускная способность комплекса рассчитана примерно на 100 воспитанников за одну смену.

Власти сообщили о завершении формирования земельного участка и поиске подрядчика для проектных работ. Реализация проекта предусмотрена в рамках договора комплексного развития территорий (КРТ). Светлана Балаева поручила профильным службам подготовить дорожную карту, позволяющую ускорить сроки строительно-монтажных работ, а также предусмотреть использование инфраструктуры центра для спортивных фестивалей и иных событийных мероприятий.

Первый этап создания казачьего военно-патриотического центра «Застава» стартовал летом 2025 года. Планируется, что упор здесь будет сделан на спортивную составляющую. Проект поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вячеслав Рыжков