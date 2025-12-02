Главные новости к утру 2 декабря

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направляется в Москву, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэлорайн Левитт на брифинге для журналистов.

Администрация президента США Дональда Трампа выразила оптимизм в связи с предстоящими переговорами по урегулированию конфликта на Украине. Переговоры спецпосланника Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина запланированы на вторую половину дня.

К утру 2 декабря аэропорты Краснодара, Махачкалы, Нальчика, Магаса, Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Мера связана с обеспечением безопасности.

Переговоры между делегациями США и Украины не позволили продвинуться в решении территориального вопроса в российско-украинском конфликте, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. Переговоры состоялись 30 ноября во Флориде. По словам собеседников издания, украинская сторона «не готова уступать территории».

Ноябрь на рынке публичных заимствований оказался худшим за последние пять месяцев. По данным Cbonds, состоялось всего 156 размещений на сумму 620 млрд руб., в полтора раза меньше, чем годом ранее. Эмитенты снижают свою активность как в рублевом, так и валютном сегментах.

АНО «Консорциум "Вычислительная техника"» обратилось в Минпромторг с рядом инициатив по созданию в России специального правового режима для форвардных контрактов. Там предлагают трансформировать этот рыночный инструмент в механизм долгосрочной поддержки отрасли.

Уголь — основной груз на железной дороге — будет терять позиции и замещаться промышленным сырьем, контейнерами и нефтепродуктами, считают аналитики ВТБ. По их оценкам, доля угля в железнодорожных перевозках к 2030 году сократится на пять процентных пунктов, до 24%.

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был официально лишен двух последних королевских титулов. Как сообщает The Gazette, король распорядился отменить и аннулировать назначение Эндрю рыцарем-компаньоном Благороднейшего ордена Подвязки. Также было аннулировано его членство в Королевском Викторианском ордене от 19 февраля 2011 года.