Электроника рассчитала себе поддержку

АНО «Консорциум "Вычислительная техника"» обратилось в Минпромторг с рядом инициатив по созданию в России специального правового режима для форвардных контрактов. Там предлагают трансформировать этот рыночный инструмент в механизм долгосрочной поддержки отрасли, введя для госкорпораций обязательные квоты на такие закупки, фиксируя не цену, а формулу ее расчета, а также предоставив производителям налоговые льготы и полное их авансирование.

“Ъ” ознакомился с письмом АНО «Консорциум "Вычислительная техника"» (АНО ВТ; входят «Аквариус», Yadro, «Булат» и др.) к замминистра промышленности и торговли РФ Василию Шпаку с предложениями по совершенствованию регулирования форвардных контрактов на поставку радиоэлектронной продукции (РЭП). В первую очередь консорциум предлагает нормативно закрепить понятие «форвардного контракта» и требования к его исполнению, внести с его учетом ряд изменений в регулирование и Бюджетный кодекс. Также предлагается проработать механизмы страхового покрытия от риска неплатежа по долгосрочным контрактам и гарантий их исполнения со стороны государства.

По форвардному контракту покупатель обязуется приобрести, а поставщик произвести и продать товар по оговоренным цене, сроку и объему. В начале апреля первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минцифры и Минфину расширить практику форвардных контрактов для вычислительной техники (см. “Ъ” от 3 апреля 2025).

В документе предложен комплекс мер, призванных создать для производителей РЭП «защищенный» рынок. Ключевые инициативы предполагают обязательные квоты для госсектора: введение «для госкорпораций обязательства по выделению квоты в 10% от будущих закупок под форвардные контракты», а также запрет на параллельные закупки однородной продукции у других поставщиков при действующем контракте и переход к «формуле цены», а не к ее фиксации, чтобы учесть длительный производственный цикл. Особый акцент авторы инициативы делают на финансовых стимулах: 100-процентное авансирование со стороны госзаказчиков, налоговые вычеты для потребителей РЭП и субсидии производителям для компенсации скидок. По сути, консорциум предлагает перевести «форвардный контракт» из плоскости коммерческого инструмента в инструмент промышленной политики, создав для отрасли режим гарантированного долгосрочного спроса.

В Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”.

Контракт на поставку будущих изделий как субъект права существует давно, однако эта норма главным образом касается биржевых инструментов (нефти, зерна, ценных бумаг) — все это находится в регулировании ЦБ и отработано хорошо, отмечает первый вице-президент ГК «Аквариус» Дмитрий Титов. Он считает, что самое главное в составлении форвардных контрактов — это четкое описание функционала будущего изделия. Также в соглашении, по его мнению, должна быть указана цена (или ее формула) за штуку и количество покупаемых изделий в течение определенного времени. «Предположу, что неудовлетворенный инвестиционный спрос, особенно в секторе венчурных инвестиций, из-за отсутствия надежных финансово-правовых инструментов исчисляется десятками миллиардов рублей, в том числе в машиностроении, робототехнике и т.д.»,— добавляет он.

«В регулировании форвардных контрактов ключевое — это базовая правовая модель: единая терминология, типовые условия и распределение рисков по объему и срокам поставок»,— считает директор дивизиона стратегических программ Yadro Александр Понькин (входит в «ИКС Холдинг»). По его словам, сегодня практика долгосрочных поставок есть, однако она фрагментарна, «из-за чего эффект форвардных контрактов ограничен». «Легитимация и перевод форвардных контрактов в правовое поле — важный шаг дальнейшего развития всех сегментов микроэлектронной отрасли. Это позволит уйти от рисков правовой неопределенности и гарантировать долгосрочный спрос производителям»,— отметил основатель «СМИ Холдинга» Александр Калинин. По словам вице-президента GS Group Сергея Долгопольского, отсутствие специальных норм приводит к тому, что многие компании относятся к форвардным контрактам «с осторожностью».

Филипп Крупанин