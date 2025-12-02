Спецпосланник президента США Уиткофф направляется в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направляется в Москву, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт на брифинге для журналистов.

«Администрация настроена очень оптимистично,— сказала госпожа Левитт. — У них состоялись очень хорошие переговоры с украинцами во Флориде. И теперь, конечно, спецпредставитель Уиткофф направляется в Россию» (цитата по ABC).

Ожидается, что в России господин Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным 2 декабря во второй половине дня. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры запланированы.

Госпожа Левитт отказалась раскрывать детали текущих обсуждений, оставив это переговорщикам. «Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить» — сказала она.