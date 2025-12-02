В вагоны засыпали прогнозы

Уголь — основной груз на железной дороге — будет терять позиции и замещаться промышленным сырьем, контейнерами и нефтепродуктами, считают аналитики ВТБ. По их оценкам, доля угля в железнодорожных перевозках к 2030 году сократится на пять процентных пунктов, до 24%, притом что общая погрузка увеличится до 1234 млн тонн, вернувшись на уровень 2022 года.

ВТБ ожидает роста погрузки на сети ОАО РЖД к 2030 году до 1234 млн тонн, сообщили аналитики банка в преддверии форума «Россия зовет!». Как пояснили “Ъ” в ВТБ, банк исходит из прогноза погрузки на 2025 год в 1115 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем в 2024 году. Замглавы ОАО РЖД Ирина Магнушевская говорила об ожидаемом спаде на 6%. За январь—ноябрь погрузка снизилась на 5,6%, до 1023 млн тонн, в ноябре — на 1,5%, до 94,2 млн тонн. Хотя в ноябре спад оказался ниже прогнозируемых 2,6%, прогнозы по итогам года остаются актуальными.

Таким образом, ВТБ ожидает, что по итогам ближайших пяти лет погрузка увеличится на 119 млн тонн, что позволит вернуться к результату 2022 года (1234,3 млн тонн). Для достижения указанных значений потребуется прирост погрузки более чем на 20 млн тонн в год, чего пока ни в один сопоставимый период не наблюдалось.

ВТБ ожидает, что основным драйвером роста станет увеличение перевозок промышленных грузов и контейнеров, а также нефтепродуктов, тогда как доля каменного угля в 2030 году снизится на 5 процентных пунктов, до 24%, или примерно 300 млн тонн. Погрузка нефтепродуктов, считают в ВТБ, может увеличиться с ожидаемых в этом году 194 млн тонн до 222 млн тонн за счет восстановления переработки и улучшения конъюнктуры на мировых рынках. Совокупная доля промышленных грузов и контейнеров, рассчитал ВТБ, увеличится с 14% в 2025 году до 16% в 2030 году. В банке пояснили, что показатель включает «промышленное сырье и формовочные материалы», «контейнерные грузы и прочие», «соду и химикаты». «Всего их объем погрузки в 2025 году мы оцениваем в 157 млн тонн, а к 2030 году объем вырастет до 194 млн тонн»,— отметили в ВТБ.

Эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов говорит, что 300 млн тонн угля к 2030 году — слишком пессимистичная оценка, предполагающая снижение погрузки на 25–30 млн тонн. По его словам, такое падение возможно за счет сокращения добычи либо появления новых частных железных дорог в дополнение к тихоокеанской. Но добыча угля так не сократится, а тихоокеанская дорога столько не перетянет, уверен господин Титов. Напротив, аналитик ожидает небольшого роста поставок в среднесрочной перспективе за счет восстановления цен. На 2026 год его прогноз погрузки — небольшой рост по отношению к 2025 году, до около 330 млн тонн.

Старший аналитик по транспортному сектору Альфа-банка Анастасия Егазарян отмечает, что спрос на уголь снижается медленнее, чем можно было бы предположить исходя из зеленой повестки. По ее словам, с 2019 года средняя доля угля в погрузке на железной дороге составила около 29% и выраженного тренда к снижению показателя не наблюдается. Прогнозируется объем погрузки угля в диапазоне 330–340 млн тонн в 2026 году, говорит Анастасия Егазарян. Опрошенные “Ъ” угольные компании комментарий не предоставили.

Максим Малков, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора, считает ожидания по росту погрузки нефтяных грузов реалистичными. По его словам, в базовых сценариях Энергостратегии-2050 объем переработки нефти в России достигнет 272–282 млн тонн в 2030 году, что вполне достижимо с учетом ожидаемого восстановления работы НПЗ и завершения программ модернизации. Главное, чтобы в такой ситуации хватило парка вагонов-цистерн, тяги и пропускной способности линий, добавляет аналитик.

Восстановление нефтепереработки, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов, предполагается по двум основным причинам: это действующая программа модернизации НПЗ с около 800 млрд руб. в виде инвестиций и прекращение атак на заводы в южной части России. По части конъюнктуры мировых рынков аналитик отмечает перспективы снятия давления, связанного с санкциями, что позволит не только вернуть часть прежних рынков, но и свободно переориентироваться на новые направления, и восстановление цен на энергоресурсы. В целом, добавляет он, Международное энергетическое агентство (IEA) видит 2030 год как пиковый по объему мирового потребления бензина и дизтоплива.

В Институте экономики и развития транспорта (ИЭРТ) подчеркнули, что в угольной отрасли наблюдается общемировая тенденция снижения спроса, что прежде всего связано с постепенным энергопереходом и взятым главными странами-импортерами курсом на самообеспечение. «Например, КНР взяла на себя обязательство постепенного отказа от использования угля с 2026 по 2030 год и позиционирует угольную генерацию в качества резерва для производства чистой электроэнергии в будущем. Индия предусматривает существенный рост объемов собственной добычи до 1,5 млрд тонн к 2030 году. В таком сценарии развития рост погрузки угольной продукции на экспорт представляется маловероятным»,— считают в ИЭРТ.

Увеличению объемов перевозок контейнеров по сети ОАО РЖД, продолжают в ИЭРТ, способствует рост мощностей терминально-логистических центров, использование новых типов подвижного состава, совершенствование технологии перевозок, предоставление комплексных услуг. Процент контейнеризации к 2030 году, считают аналитики, возрастет, в том числе за счет увеличения числа инновационных контейнеров, переключения грузов из других типов подвижного состава. Наибольший рост предполагается среди грузов группы «прочие» (химикаты, машины и оборудование, товары народного потребления, метизы, продукты питания и др.), хлебных и лесных грузов. Основным драйвером роста станут внешнеторговые перевозки, уверены в ИЭРТ.

