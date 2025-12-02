Белый дом: США оптимистично настроены относительно сделки по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа выразила оптимизм в связи с предстоящими переговорами по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Спецпосланник президента Стив Уиткофф должен прибыть в Москву 2 декабря для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры запланированы на вторую половину дня. Кэролайн Левитт подчеркнула, что в администрации США «крайне оптимистично» настроены в отношении возможности прорыва по украинскому вопросу после этого визита.

Также Левитт охарактеризовала как «очень хорошие» прошедшие 30 ноября в Майами переговоры представителей США и Украины, направленные на выработку мирного соглашения. При этом она напомнила, что президент Трамп прекратил «бесконечную помощь Киеву», так как считал, что «деньгами налогоплательщиков США злоупотребляли». Кэролайн Левитт сообщила, что американский мирный план по Украине подвергся значительной доработке. Основные положения документа уже зафиксированы на бумаге, но в измененном виде.