Карл III лишил брата Эндрю последних королевских титулов

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был официально лишен двух последних королевских титулов. Уведомление опубликовано в правительственном издании The Gazette.

Как сообщает The Gazette, король распорядился отменить и аннулировать назначение Эндрю рыцарем-компаньоном Благороднейшего ордена Подвязки от 23 апреля 2006 года. Также было аннулировано его членство в Королевском Викторианском ордене от 19 февраля 2011 года.

Как отмечает The Daily Telegraph, это были последние титулы, которые сохранялись за братом монарха. В ноябре Эндрю уже лишился титула принца и обращения «Королевское Высочество».

Решение связано со скандалом вокруг связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за организацию секс-трафика несовершеннолетних. В 2019 году, после обвинений со стороны одной из жертв Эпштейна, принц был вынужден отказаться от официальных обязанностей члена королевской семьи.