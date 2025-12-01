ABC: США и Украина на переговорах во Флориде не договорились в вопросе территорий

Переговоры между делегациями США и Украины не позволили продвинуться в решении территориального вопроса в российско-украинском конфликте, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. Переговоры состоялись 30 ноября во Флориде.

По словам собеседников издания, украинская сторона «не готова уступать территорию». В то же время, как отмечает телеканал, госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров охарактеризовали встречу как «продуктивную» и отметили «дополнительный прогресс» по другим направлениям.

В ходе обсуждения рассматривались вопросы гарантий безопасности Украины, судьба замороженных российских активов и возможность проведения выборов. Однако, по данным ABC News, признаков прорыва по наиболее спорным пунктам, в первую очередь территориальным, нет.

На переговорах со стороны США также присутствовали спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляли господин Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.