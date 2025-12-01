Главные новости к утру 1 декабря

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры с украинскими чиновниками прошли продуктивно, но для урегулирования конфликта «предстоит еще много работы».

Марко Рубио также заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится на переговоры в Москву, так как Россия должна стать «частью уравнения» в урегулировании конфликта.

По информации AFP, встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа пройдет 2 декабря.

Руководство НАТО изучает возможность упреждающих мер в ответ на предполагаемые агрессивные действия России.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о падении российского автомобильного рынка на 22%.

Обломки сбитых БПЛА повредили три жилых дома и вышку сотовой связи в Краснодарском крае.

Несколько беспилотников сбиты в Ленинградской области.

В результате мощных ливневых циклонов в странах южной и Юго-Восточной Азии погибли более 800 человек.