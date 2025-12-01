Обломки БПЛА повредили три жилых дома в Краснодарском крае

В Северском районе Краснодарского края обломки сбитых беспилотников повредили три частных дома, сообщил оперативный штаб региона.

Как указано в сообщении оперштаба, фрагменты БПЛА упали по разным адресам в поселке Ильинский. В поврежденных домах выбиты стекла. Кроме того, повреждена вышка сотовой связи. Пострадавших нет.

Ранее аэропорты Краснодара, Волгограда и Тамбова приостановили работу. Угроза атаки БПЛА в ночь на 1 декабря объявлена в Ленинградской, Тульской, Самарской областях, а также в Ставрополье, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чувашии и некоторых других регионах.