AFP: встреча Путина и Уиткоффа пройдет 2 декабря

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направится в Москву 1 декабря, пишет AFP со ссылкой на источники. Его встреча с президентом России Владимиром Путиным должна пройти 2 декабря, сказал собеседник агентства.

30 ноября в Майами прошли переговоры между американскими и украинскими чиновниками. Президент США Дональд Трамп после завершения встречи сообщил, что «когда-то на неделе» Стив Уиткофф отправится в Россию.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры с украинскими чиновниками продуктивными. Он также говорил, что господин Уиткофф отправится в Москву, так как Россия должна стать «частью уравнения» в урегулировании российско-украинского конфликта.