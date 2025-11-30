Рубио: США понимают позицию России по урегулированию на Украине

Переговоры США и Украины в Майами были продуктивными, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. При этом, по его словам, «предстоит еще много работы», чтобы добиться урегулирования российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

«Очевидно, здесь задействована еще одна сторона, которая должна стать частью уравнения, и это продолжится на этой неделе, когда (спецпредставитель США Стив.— "Ъ") Уиткофф поедет в Москву»,— сказал господин Рубио после встречи с делегацией Украины (цитата по Reuters).

Марко Рубио добавил, что американская сторона поддерживает контакт с Россией по вопросу урегулирования и «довольно хорошо» понимает позицию Москвы.

От американской стороны, помимо Марко Рубио и Стива Уиткоффа, в переговорах участвовал зять президента США Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров. В начале следующей недели пройдет встреча господина Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщали в Кремле.

Подробнее о процессе урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Украина проявила умеренность».