Адмирал Драгоне: НАТО изучает возможность упреждающих ударов по РФ

Североатлантический альянс рассматривает возможность упреждающих мер в ответ на предполагаемые агрессивные действия России, однако принятие таких шагов сдерживают юридические сложности. Об этом газете Financial Times заявил председатель Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«Мы изучаем все. В киберсфере мы, скорее, реагируем. Действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать,— это то, о чем мы думаем»,— ответил господин Драгоне на вопрос издания о способах реагирования на кибератаки, саботаж и нарушения воздушного пространства беспилотниками. Он добавил, что НАТО может рассмотреть вариант упреждающих ударов в качестве формы оборонительных действий, однако признал, что такой подход «выходит за рамки обычного способа мышления или поведения» альянса.

Военачальник подчеркнул, что основной проблемой при реализации подобных мер являются «правовые рамки, вопросы юрисдикции» и определение того, кто именно будет нести ответственность за их исполнение.