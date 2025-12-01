Рубио: Россия должна стать «частью уравнения» в урегулировании конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпосланник президента Стив Уиткофф отправится на переговоры в Москву, так как Россия должна стать «частью уравнения» в урегулировании российско-украинского конфликта.

«Это деликатный и сложный вопрос. Здесь много движущихся частей, и, очевидно, здесь есть еще одна сторона, которая должна будет стать частью уравнения»,— сказал господин Рубио журналистам (цитата по CNN). Он отметил, что американские чиновники «в той или иной степени» поддерживают связь с Москвой и «довольно хорошо понимают» ее позицию.

30 ноября в Майами прошли переговоры США и Украины. Марко Рубио сказал, что они прошли продуктивно, но «предстоит еще много работы». Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение отредактированного мирного плана идет хорошо.

По информации CNN, Стив Уиткофф отправится в Москву 1 декабря. Дональд Трамп ранее заявлял, что господин Уиткофф может полететь в Россию в сопровождении его зятя Джареда Кушнера, который участвовал в переговорах с украинской делегацией в Майами.