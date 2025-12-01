В Ленинградской области сбиты несколько беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он предупредил, что в регионе «возможно понижение скорости мобильного интернета».

Позднее господин Гладков сообщил, что над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА. Отражение налета беспилотников продолжается, работает ПВО.

В предыдущий раз угроза атаки БПЛА в Ленинградской области была объявлена 8 ноября. Тогда предупреждение действовало около двух часов.

В ночь на 1 декабря угроза атаки БПЛА также объявлена в Ставрополье, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане, Мордовии, Чувашии, Пензенской и Ульяновской областях, а также некоторых других регионах. Работу приостановили аэропорты Волгограда, Краснодара и Тамбова.