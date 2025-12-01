Алиханов заявил о падении рынка автопрома

За первые десять месяцев 2025 года в России было продано 1,2 млн автомобилей всех сегментов, что на 22% меньше год к году, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Есть некоторое снижение объемов выпуска, однако оно далеко не критичное. За 10 месяцев с наших конвейеров сошло свыше 677 тыс. автомобилей, что на 12% меньше, чем за январь—октябрь прошлого года»,— сказал господин Алиханов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Министр также указал, что на «перезапущенных "иностранных" площадках» с начала года выпущено почти 300 тыс. автомобилей. По его словам, показатель в 1,4 раза выше, чем за первые 10 месяцев прошлого года.

По словам Антона Алиханова, падение рынка российского автопрома замедляется. Он сказал, что «самой низкой точкой» продаж в 2025 году стал июнь.