Главные новости за неделю с 24 по 30 ноября. Кавказ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал в своем Telegram-канале о развитии садоводства как нового направления внешнеэкономического сотрудничества с Беларусью. Товарооборот между регионом и Беларусью за последние четыре года вырос в три раза, что подтверждает динамичное развитие двусторонних отношений.

АО «Мостоотряд-99» стало единственным участником и победителем тендера на строительство инженерных сетей всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер» в Дербентском районе Дагестана стоимостью 5,4 млрд руб.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко поднялся до 11 места в национальном рейтинге мэров по итогам октября–ноября 2025 года. Рейтинг составили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ, в него включили 88 руководителей администраций региональных центров и крупных промышленных городов страны.

Власти Ставрополья планируют закупить более 40 новых троллейбусов для обновления городского электротранспорта, сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа на пресс-конференции.

Правительство Дагестана получило из федерального бюджета 2,804 млрд руб. на развитие агропромышленного комплекса в 2025 году. Это на 640,8 млн руб. больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба кабмина республики.

В первом полугодии 2025 года на переработанную продукцию Ставропольского края пришлось 83,4% от общего объема экспорта АПК. Сюда относятся, включая молочные и мясные продукты, масложировая отрасль, рыба и морепродукты. За первое полугодие экспорт товаров в 83 страны-импортера превысил $500 тыс. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития края Антон Доронин.

Махачкалинское «Динамо» проиграло в основное время в матче с ЦСКА — 1:2 (1:0), голом у динамовцев отметился Андрес Аларкон. Он же стал и автором гола в свои ворота, еще один мяч у хозяев забил Матия Попович. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба из Дагестана.