На Ставрополье на продукцию переработки пришлось 83% объема экспорта АПК

В первом полугодии 2025 года на переработанную продукцию Ставропольского края пришлось 83,4% от общего объема экспорта АПК. Сюда относятся, включая молочные и мясные продукты, масложировая отрасль, рыба и морепродукты. За первое полугодие экспорт товаров в 83 страны-импортера превысил $500 тыс. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития края Антон Доронин.

В настоящее время регион расширяет экспортные поставки в Турцию, Израиль, Сербию, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Армению, Таджикистан, Монголию, Туркменистан и Афганистан.

Господин Доронин добавил, что в регион продолжает оказывать комплексную поддержку предпринимателям. За 9 месяцев 2025 года Центр поддержки экспорта в крае помог реализовать за рубежом региональные товары на сумму $ 100 тыс. Сразу три ставропольские компании заключили 10 экспортных контрактов.

Наталья Белоштейн