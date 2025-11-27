Глава Ставрополя Иван Ульянченко занял 11 место в национальном рейтинге мэров

Глава Ставрополя Иван Ульянченко поднялся до 11 места в национальном рейтинге мэров по итогам октября–ноября 2025 года. Рейтинг составили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ, в него включили 88 руководителей администраций региональных центров и крупных промышленных городов страны. В сравнении с результатами 2024 года, когда Ульянченко был на 14-м месте, и первым кварталом 2025-го (12-е место), наблюдается стабильный рост его позиций.

Эксперты отметили, что исполнение бюджета Ставрополя идет строго по плану, а собственные доходы городской казны за период выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пять лет под руководством Ульянченко в Ставрополе капитально отремонтировали 14 школ, построили 4 новые школы и 8 детских садов, а также реализовали программы модернизации уличного освещения и дорожной инфраструктуры, в том числе в частном секторе. Муниципалитет делает ставку на создание единой городской среды: обновляют торговые зоны, приводят в порядок рекреационные территории и детские площадки. К 250-летнему юбилею города в 2027 году планируют благоустроить более ста локаций для отдыха горожан.

Особое внимание мэрия уделяет работе с молодежью, расширению сети видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город» и формированию безбарьерной среды для маломобильных жителей. Ставрополь также входит в число лидеров по индексу инвестиционной привлекательности, демонстрируя рост числа инвестиционных проектов и новых производств. Инвестиционный потенциал укрепляет развитие индустриального парка «Мастер», что способствует созданию дополнительных рабочих мест.

За последние годы городской бюджет увеличился на 7 млрд руб., турпоток вырос почти в пять раз, а количество инвестиционных проектов утроилось, подчеркнули в администрации Ставрополя. Эти показатели подтвердили статус краевой столицы как одного из ключевых региональных центров Юга России по уровню инвестиционной активности и качеству городской среды.

Станислав Маслаков