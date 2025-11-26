ФК «Динамо» Махачкала проиграло в Кубке России ЦСКА в послематчевых пенальти

Махачкалинское «Динамо» проиграло в основное время в матче с ЦСКА — 1:2 (1:0), голом у динамовцев отметился Андрес Аларкон. Он же стал и автором гола в свои ворота, еще один мяч у хозяев забил Матия Попович. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба из Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РФС Фото: Пресс-служба РФС

В после матчевых пенальти были точнее армейцы — Абдулпаша Джабраилов пробил, но Акинфеев парировал удар — 4:5.

Дагестанцы опустились в нижнюю часть сетки розыгрыша Кубка России — Путь регионов.

В матче 17-го тура Мир РПЛ «Динамо» сыграет на выезде 1 декабря против «Сочи».

Наталья Белоштейн