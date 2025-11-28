Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Для Ставрополя планируют закупить еще 40 новых троллейбусов

Власти Ставрополья планируют закупить более 40 новых троллейбусов для обновления городского электротранспорта, сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа на пресс-конференции.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

В 2025 году уже приобретены 45 современных троллейбусов с автономным ходом, способных проезжать более 20 километров без контактной сети, что позволит расширить маршруты и повысить комфорт пассажиров. Новая закупка может быть реализована как в 2026 году, так и в последующие годы, при этом регион подал заявку на финансирование в правительство России.

Обновление парка происходит на фоне длительной проблемы с устаревшим транспортом. Основная часть подвижного состава Ставрополя работает более 15 лет и нуждается в срочной замене. Закупленные в этом году машины оснащены кондиционерами, видеонаблюдением и электронными табло, но их полноценный выход на линии начался лишь с июля 2025 года после обкатки и сертификации. Стоимость партии из 45 троллейбусов составила около 1,48 млрд руб., каждая единица обошлась примерно в 32,8 млн руб. Новая техника призвана улучшить транспортную ситуацию, особенно в северо-западных и юго-западных районах города.

Одновременно с обновлением электротранспорта министерство дорожного хозяйства серьезно занимается и дорожным строительством. За последние два года ремонтировали не менее 750 километров дорог регионального и местного значения. В бюджете на 2026 год предусмотрено более 21 млрд руб. на дорожные работы, что говорит о масштабной программе развития дорожной инфраструктуры. Обновление троллейбусного парка сочетается с необходимостью комплексной транспортной реформы, которую местные эксперты считают назревшей для Ставрополя.

Станислав Маслаков

