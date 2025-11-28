Дагестан увеличил господдержку АПК на 30% до 2,8 млрд рублей

Правительство Дагестана получило из федерального бюджета 2,804 млрд руб. на развитие агропромышленного комплекса в 2025 году. Это на 640,8 млн руб. больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба кабмина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

За десять месяцев 2025 года аграрии Дагестана произвели сельхозпродукции на 196,8 млрд руб. К концу года они планируют выйти на 265 млрд руб., что даст прирост 2,9% к прошлому году. Индекс производства за январь–октябрь составил 102,1%, а по итогам года ожидают 102,9%.

В 2024 году Дагестан вошел в десятку лидеров России по темпам роста сельхозпроизводства — 6,1% при объеме 252,3–253 млрд руб. Растениеводство прибавило 11,2% (125,6 млрд руб.), животноводство — 1,4% (126,7 млрд руб.). Регион лидирует по овощам, винограду, рису, плодам, баранине и шерсти.

АПК формирует 20% валового регионального продукта и дает работу трети экономически активного населения. В 2025 году Дагестан собрал 302 тыс. т винограда — второе место в России после прошлого рекорда в 301,5 тыс. т. На мелиорацию выделили 756,2 млн руб. на 80 проектов, реализовали 52 из них на 459 млн руб.

Председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил вклад господдержки в инвестиции и переработку. В 2025 году запустили новые мощности: мясо +28 т в смену, молоко +48 т, рис до 360 т. Ранее в июне власти говорили о 3,5 млрд руб. субсидий, но итоговая сумма скорректировалась из-за ухудшающейся экономической ситуации в стране.

Станислав Маслаков