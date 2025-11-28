Власти Ставрополья научат белорусских коллег садоводству в обмен на технику

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал в своем Telegram-канале о развитии садоводства как нового направления внешнеэкономического сотрудничества с Беларусью. Белорусская сторона перенимает опыт Ставрополья по закладке суперинтенсивных садов, и в ближайшие три года при поддержке ставропольских специалистов в Белоруссии планируют заложить три тысячи гектаров таких садов. Товарооборот между регионом и Беларусью за последние четыре года вырос в три раза, что подтверждает динамичное развитие двусторонних отношений.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Говоря о сотрудничестве, Владимир Владимиров отметил планы создать в крае мультибрендовый центр для реализации сельскохозяйственной и специальной техники белорусских производителей. Уже сегодня Минский тракторный завод занимает две трети рынка тракторной техники региона. Кроме сельхозтехники, ставропольские власти заинтересованы в поставках белорусской пассажирской техники, совместных проектах в АПК, жилищно-коммунальном и строительном комплексах, а также в модернизации лифтового хозяйства края.

Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой, который возглавляет белорусскую делегацию с официальным визитом в Ставрополье, отметил, что товарооборот между Беларусью и регионом сейчас составляет около 0,5 млрд долларов, и планируется его дальнейшее увеличение. За пять лет торговля между партнерами выросла в три раза. Важное место занимает поставка техники — в том числе пассажирской и тракторной, а также реализация инвестиционных проектов в животноводстве и аграрной технике. Дмитрий Крутой также указал на перспективы кооперации в нефтехимии, микроэлектронике, оптике и других отраслях.

Сотрудничество развивается и в аграрной сфере, где Ставрополье делает ставку на инновации, импортозамещение и цифровизацию сельского хозяйства. Регион планирует стать одним из селекционных центров России, полностью переходя на отечественные сорта и гибриды. Белорусские технологии и оборудование вносят вклад в реализацию этих программ. Таким образом, взаимное сотрудничество выходит за рамки торговли и становится комплексным партнерством, которое охватывает как агропромышленный комплекс, так и промышленное производство и инфраструктуру.

Такое сотрудничество укрепляет экономические связи между Ставропольским краем и Беларусью, создавая перспективы для роста товарооборота и технологического обмена. В числе запланированных проектов — расширение торговых площадок и создание новых производств в регионе. В результате этих усилий Ставропольский край формирует устойчивые партнерские отношения, которые способствуют развитию региональной экономики и кооперации.

Станислав Маслаков