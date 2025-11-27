Определен подрядчик для Каспийского прибрежного кластера за 5,4 млрд рублей

АО «Мостоотряд-99» стало единственным участником и победителем тендера на строительство инженерных сетей всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер» в Дербентском районе Дагестана стоимостью 5,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кавказ. РФ Фото: Кавказ. РФ

Заказчиком выступило АО «Кавказ.РФ» — государственная компания, которая реализует туристические проекты на Северном Кавказе. Головной офис организации располагается в Москве на Тестовской улице.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Мостоотряд-99» зарегистрировано в 1999 году в Дербенте (Дагестан). Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 1,5 млн руб. Учредитель — Мурад Гаджиев. Выручка компании за 2024 год составила 3,4 млрд руб., прибыль — 173,6 млн руб.

Конкурс проходил в электронной форме на платформе «Фабрикант». Первоначальная стоимость контракта составляла 5,49 млрд руб. Прием заявок закончился 19 ноября, результаты объявили 21 ноября.

Согласно условиям договора, работы должны завершиться до 20 декабря 2027 года. Финансирование распределено следующим образом: в 2025 году выделят 1,65 млрд руб., в 2026-м — 2,53 млрд руб., в 2027-м — 1,31 млрд руб.

Контракт предполагает возможность получения аванса в размере 30% от общей суммы работ. Размер обеспечения заявки составил 274,3 млн руб.

«Каспийский прибрежный кластер» входит в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Согласно планам, к 2030 году в рамках проекта благоустроят 6,5 км набережной и возведут 28 гостиниц.

Проект направлен на создание в Дагестане современной круглогодичной курортной зоны мирового уровня. Его цель — преобразить побережье Каспийского моря, обеспечить тысячи новых рабочих мест в туризме, строительстве, сервисе и транспорте, а также привлечь путешественников из России и других стран.

На территории комплекса планируется построить развлекательные центры, санатории, спа-зоны, скверы и места для отдыха. Гостиничный фонд составят на 60% трёхзвёздочные отели, на 40% — четырёх- и пятизвёздочные. Появятся 20 км прогулочных маршрутов, 6-километровая набережная и обширные зелёные насаждения.

В состав курорта войдёт всероссийский детский центр, аналогичный «Артеку», «Смене» и «Орлёнку». Обустроят около 200 гектаров песчаных пляжей. Кроме того, в республике впервые создадут специально оборудованную гавань для яхт, катеров и других маломерных судов.

Строительство большинства гостиниц Каспийского прибрежного кластера в Дагестане начнется до конца 2025 года.

Тат Гаспарян