Суд продлил домашний арест Ирине Чемезовой до 1 января по делу о мошенничестве

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест Ирине Чемезовой, экс-супруге бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, до 1 декабря, сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в сентябре суд поместил Ирину Чемезову под домашний арест по обвинению в двух эпизодах мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). Уголовное дело связано с пляжем Tava на озере Таватуй, на которое компания «Новый мир», принадлежащая Ирине Чемезовой, получила гранты от областного департамента туризма.

Госпожа Чемезова заявляла, что директор департамента Эльмира Туканова подписала акт, в котором указано, что гранты не были реализованы. Компания «Новый мир» попыталась оспорить акт проверки, проведенной департаментом туризма, но суд оставил иск без рассмотрения.

Ранее Ирина Чемезова привлекалась в качестве третьего лица по делу об изъятии активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. 10 октября суд изъял у них акции компаний «Облкоммунэнерго», «СУЭНКО» и «Делового дома на Архиерейской».

Экс-супруг Ирины Чемезовой, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, арестован до 15 февраля по другому делу о мошенничестве.

Полина Бабинцева