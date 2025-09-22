Супругу свердловского вице-губернатора Чемезова отправили под домашний арест

Жену свердловского вице-губернатора Олега Чемезова Ирину Чемезову отправили под домашний арест. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в суде.

Данную меру пресечения председателю Свердловского союза женщин Ирине Чемезовой Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал в связи с обвинением по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее стало известно, что госпожа Чемезова проходит в качестве третьего лица по делу об изъятии активов у уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Вице-губернатор Олег Чемезов является ответчиком. Ранее он сообщал, что у семьи арестованы счета. Также в качестве третьих лиц выступают Евгений, Наталья, Василиса, Елена, Виктория Олеговны Чемезовы.

Сама Ирина Чемезова ранее заявляла, что ее семья не имеет никакого отношения к «Корпорации СТС» и «Облкоммунэнерго», о которых идет речь в иске Генпрокуратуры, а зарубежный актив в виде отеля в Черногории выставлен на продажу. По данным «РИА Новости» Ирина Чемезова является экс-супругой Олега Чемезова.

Напомним, сегодня, 22 сентября, в Ленинском райсуде Екатеринбурга началось предварительное слушание по иску Генпрокуратуры РФ.

Артем Путилов, Мария Игнатова