Главные новости Черноземья за 27 ноября: Курск, Воронеж, Липецк, Белгород, Тамбов

В Воронежской области Борисоглебский горсуд прекратил уголовное преследование экс-депутата Александра Чистопрудова за неуплату 117 млн налогов из-за истечения срока давности. Однако по второму эпизоду дела уголовное преследование в его отношении продолжается: его обвиняют в сокрытии 13 млн руб., за счет которых должны были взыскать недоимки.

Минстрой Воронежской области подал иск к одной из крупнейших в регионе саморегулируемых организаций строителей «ВГАСУ-строй» на сумму 296,6 млн рублей. Содержание претензий в материалах дела пока не раскрывается.

Виды Воронежа. Чернавский мост

Виды Воронежа. Чернавский мост

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал разобраться в причинах сбоев, вызванных отключением мобильного интернета. Ограничения, введенные на время работы ПВО, затронули систему оповещения населения.

В Курской области арбитражный суд окончательно отказал компании «Техимпэкс» во взыскании 722 млн рублей с «Корпорации развития» за работы по строительству линии обороны. Решение прошлых инстанций оставлено в силе. Подрядчик фигурирует в уголовных делах о хищениях при возведении фортификаций на общую сумму около 4 млрд рублей.

В Липецкой области генеральному директору ОЭЗ «Липецк» и главе ее дочерней компании избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Их подозревают в мошенничестве путем заключения фиктивного контракта на работы, которые были выполнены ранее.

В Тамбовской области в индустриальном парке «Котовск» открылся распределительный центр X5 Group стоимостью 2,7 млрд рублей. Логистический комплекс оснащен современным оборудованием и будет поставлять товары в 500 магазинов «Пятерочка». На предприятии уже работают 300 человек, а к 2026 году штат увеличится до 500 сотрудников.

Приграничные регионы Черноземья — Белгородская и Курская области — смогут претендовать на субсидии до 600 млн рублей при создании индустриальных и технопарков в следующем году. Для них предусмотрен особый приоритетный порядок рассмотрения заявок.

