Гладков пообещал разобраться в причинах отключения мобильного интернета
Белгородский губернатор прокомментировал отключение интернета в регионе
Частичное отключение мобильного интернета в Белгородской области на время работы ПВО привело к сбоям в системе оповещения населения и других защитных механизмах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Вячеслав Гладков
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Глава региона заявил о намерении «выстроить более правильное взаимодействие» с правоохранительными органами, которые «контролируют все эти процессы». Он подчеркнул необходимость поиска компромиссного решения проблемы.
Вчера вечером в Белгородской области впервые отключили интернет. В других регионах Черноземья аналогичные ограничения периодически действуют уже несколько месяцев.
