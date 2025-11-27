Строителям линии обороны в Курской области снова отказали во взыскании 722 млн

Арбитражный суд Центрального округа отказал в удовлетворении кассационных жалоб ярославскому ООО «Техимпэкс» Ивана Уткина, фигурирующему в уголовных делах о хищениях при строительстве линии обороны в Курской области. Компания хотела отменить решения нижестоящих судов по искам к АО «Корпорация развития Курской области». Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Заседания прошли 15 октября, 11 ноября, 20 ноября и 25 ноября. Разбирательство проходило в закрытом режиме.

Арбитражный суд Курской области весной 2025 года отказал подрядчику в удовлетворении требований, этот вердикт был подтвержден в апелляции. С апреля по октябрь 2024 года «Техимпэкс» подал против корпорации четыре иска на общую сумму около 722 млн руб. Один из них касался понуждения к исполнению обязательств на 353,4 млн руб., остальные — взыскания задолженности и неустоек на 179,2 млн, 27,7 млн и 161,8 млн руб. соответственно.

По данным Rusprofile, ООО «Техимпэкс» зарегистрировано в Ярославской области в 2007 году, а в 2022 году сменило адрес регистрации на московский. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и директор — Иван Уткин, также являющийся собственником и руководителем ярославского ООО «Строитель», специализирующегося на строительных работах. В 2024 году выручка «Техимпэкса» составила 524 млн руб., чистая прибыль — 5,6 млн руб. АО «Корпорация развития Курской области» создано в 2012 году. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал составляет 123 млн руб. До 2021 года учредителем выступало министерство имущества Курской области. Выручка корпорации в 2024 году достигла 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб. Временно исполняющим обязанности генерального директора является Дмитрий Алтухов.

В начале ноября Ленинский райсуд Курска признал виновным главу местного ООО «Сиэми» Виталия Синьговского в хищении группой лиц 152,8 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений в регионе (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Также на скамье подсудимых находятся бывшие гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, гендиректор «Интергазойла», в прошлом сотрудник корпорации Дмитрий Спиридонов и руководитель ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков. В СИЗО в Москве ожидают завершения расследования бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов и бенефициар «КТК Сервис» Максим Васильев.

Уголовные дела о хищениях при строительстве линии обороны в Курской области активно расследуются с конца прошлого года. Общая сумма ущерба по ним составляет порядка 4 млрд руб.

Анна Швечикова