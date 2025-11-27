Приграничные регионы Черноземья получат до 600 млн при создании технопарков

Белгородская и Курская области смогут претендовать на субсидии до 600 млн руб. при создании индустриальных, техно- и бизнес-парков в следующем году. Приграничные регионы будут выделены в отдельную приоритетную категорию, следует из текста постановления.

Для Белгородской, Брянской и Курской областей в рамках одного конкурсного отбора может быть создан один парк в год. На финансирование проектов в регионах новой группы будет направляться от 20% до 35% общего объема бюджетных ассигнований. Изменения также предусматривают особый порядок рассмотрения заявок — приграничные регионы будут участвовать в отборе после регионов Дальнего Востока, имея приоритет перед остальными субъектами. Постановление вступает в силу с 31 января 2026 года.

Как работают крупнейшие инвестплощадки макрорегиона — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова