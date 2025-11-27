Суд прекратил преследование воронежского экс-депутата за неуплату 117 млн налогов

Борисоглебский городской суд в Воронежской области в связи с истечением сроков давности прекратил уголовное преследование экс-депутата местной гордумы Александра Чистопрудова по эпизоду о неуплате 117 млн руб. налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ, максимальное наказание — три года лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом уголовное преследование в отношении Александра Чистопрудова продолжается по второму эпизоду дела: его обвиняют в сокрытии 13 млн руб. (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы), за счет которых должны были взыскать недоимки. В суде отметили, что на последнем заседании, прошедшем 25 ноября, гособвинитель подал ходатайство об отводе судьи Александра Терещенко в связи с «сомнениями в его объективности и беспристрастности». В итоге материалы дела передали судье Виктору Лысенко. Дата следующего заседания пока не назначена, ходатайство пока не обжаловали.

Источник «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах пояснил, что отвод судьи — это необходимая процедура в рамках действующего законодательства после прекращения преследования по одному из эпизодов уголовного дела.

В 2007 году Александр Чистопрудов был приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о покушении на мэра Борисоглебска Ивана Данилова. Исполнитель, местный криминальный авторитет Геннадий Рукавцов, получил шесть лет колонии строгого режима. Уголовное дело рассматривалось в Воронежском областном суде с участием присяжных. Первоначальный состав коллегии был распущен в связи с выходом пяти присяжных из процесса по личным обстоятельствам. Последующая коллегия присяжных вынесла оправдательный приговор в связи с неподтвержденностью события преступления.

Тогда обвиняемых освободили из-под стражи в зале суда. Прокуратура подала жалобу в Верховный суд РФ (ВС) в связи с многочисленными процессуальными нарушениями в ходе суда. ВС отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение, в результате которого оба фигуранта получили реальные сроки. При этом Александр Чистопрудов настаивал на своей невиновности, в то время как Геннадий Рукавцов во всем сознался. Итоговый приговор вступил в законную силу в апреле 2008 года.

Согласно данным картотеки дел Россошанского райсуда Воронежской области, в мае 2015 года было удовлетворено ходатайство Александра Чистопрудова об условно-досрочном освобождении.

Кабира Гасанова