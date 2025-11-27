Руководителей ОЭЗ «Липецк» и ее дочерней компании подозревают в мошенничестве

Грязинский горсуд Липецкой области назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий генеральному директору особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» Александру Базаеву и главе дочерней компании ОЭЗ ООО «Индустриальные технологии» Антону Болгову. Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона, их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд запретил господам Базаеву и Болгову общаться с участниками уголовного судопроизводства по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, использовать средства связи и интернет. Исключение составляют контакты с органами следствия и экстренными службами.

Судя по сообщению пресс-службы, до избрания меры пресечения подозреваемые находились под стражей. В пресс-релизе раскрыты подробности версии следствия: в 2024 году подозреваемые якобы похитили деньги ОЭЗ, заключив фиктивный контракт между экономзоной и ее дочерней компанией на расчистку производственной площадки, демонтажные работы на которой были произведены ранее. Размер ущерба не раскрывается, в сообщении лишь указано, что он превышает 1 млн руб. Также в пресс-релизе указано, что в деле фигурируют еще два управленца ОЭЗ. Информация о назначении им меры пресечения не раскрывается.

Накануне задержания в ОЭЗ прокомментировали в правительстве Липецкой области. Там рассказали, что преференциальная зона, а также предприятия, расположенные на ее территории, «продолжают работу в штатном режиме».

Владимир Зоркий